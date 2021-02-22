Rusya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve İran arasındaki geçici uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı
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Rusya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve İran arasındaki geçici uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı

22.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:58
Rusya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve İran arasındaki geçici uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı

?? Rusya Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve İran arasında temel doğrulama ve izleme faaliyetleri ile ilgili yapılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

?? Rusya Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve İran arasında temel doğrulama ve izleme faaliyetleri ile ilgili yapılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, UAEA'nın İran'daki temel doğrulama ve izleme faaliyetlerini 3 ay daha sınırsız sürdürmesine yönelik 21 Şubat'ta anlaşma yapıldığı anımsatıldı.

Söz konu anlaşmanın önemine dikkat çekilen açıklamada, "Bu adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Bunların, İran ve nükleer programı etrafındaki siyasi durumu iyileştirmeye yardımcı olacağını ve Tahran ile anlaşmalara karşı çıkanların yükselttiği gerginliği azaltacağını umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İran ve UAEA'nın, İran nükleer anlaşması sorununun çözümü konusunda diplomatik girişimler için gerekli alanın oluşturulmasına yönelik adımlar attığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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