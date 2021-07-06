Rusya, Ulusal Refah Fonu'ndaki dolar varlıklarını sıfırladı
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Rusya, Ulusal Refah Fonu'ndaki dolar varlıklarını sıfırladı

Rusya, Ulusal Refah Fonu'ndaki dolar varlıklarını sıfırladı
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Refah Fonu'nda dolar varlıklarının payının sıfıra indirildiğini bildirdi.

Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Refah Fonu'nda dolar varlıklarının payının sıfıra indirildiğini bildirdi.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Refah Fonu yapısında planlanan değişikliklerin tamamlandığı belirtildi.

Bu kapsamda, avro ve yuanın fondaki payının artırıldığı bildirilen açıklamada, "Fonda dolar varlıklarına yer verilmedi. Sterlinin payı yüzde 5'e düşürülürken, avronun payı yüzde 39,7'ye, yuanın payı ise yüzde 30,4'e yükseltildi. Japon yeninin payı yüzde 4,7, nakdi olmayan altın varlıklarının payı ise yüzde 20,2 seviyesinde kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, bir ay içinde Ulusal Refah Fonu'ndaki dolar varlıklarının tamamen sonlandırılacağını belirtmişti.

Rusya'da şubat ayında alınan kararla, yatırım risklerini çeşitlendirmek için Ulusal Refah Fonu'nda doların payı yüzde 45'ten yüzde 35'e düşürülmüştü.

Rusya Maliye Bakanlığınca 13 Ocak'ta yapılan açıklamada ise ülkenin rezerv fonu olan Ulusal Refah Fonu büyüklüğünün, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 46 artarak 183,3 milyar dolara yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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