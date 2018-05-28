Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilliği ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) iş birliği ile Rusya Ülke Günü Prezantasyon ve Tanıtım etkinliği düzenlendi.

Antakya Erol Bilecik Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte konuşan Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessili Aydar Gaşigullin, Türkiye - Rusya ticaret ilişkilerinin günde güne gelişmekte olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu ticaret hedefleri için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Gaşigullin, "Başbakanlarımız ve bakanlarımız da sık sık görüşüyorlar. Bunun yanında iş adamlarımız ve ticaret ile sanayi kuruluşlarımız arasında da görüşmeler var." dedi.

Gaşigullin, Rusya Federasyonunun yer altı kaynakları, teknoloji ve birçok konuda çok potansiyeli olan bir ülke olduğunu ve yatırım yapılması için buranın bir fırsat olduğunu kaydetti.

ATSO Başkanı Hikmet Çinçin de Türkiye ve Rusya'nın aynı kaderi, aynı coğrafyayı paylaşan iki ülke olduğunu söyledi.

Rusya ile Türkiye arasında ciddi ticari ilişkilerin olduğunun altını çizen Çinçin, "Rusya'da faaliyet gösteren yaklaşık bin 500 Türk firmasının yatırımı 10 milyar doları geçmiştir. Bunun dışında, Türkiye için önemli bir gelir kaynağı olan müteahhitlikte 70 milyar dolara yakın üretim yapmışız. 2 bine yakın projeyi Türk firmaları tamamlamıştır." diye konuştu.

Çinçin, yaş sebze ve meyve ihracatı konusunda karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi gerektiğini belirtti.

Toplantıya Rusya-Türkiye Ticaret Evi Genel Müdürü Kadir Kurtuluş da katıldı.