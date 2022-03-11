Rusya: "Ukraynalı milliyetçi gruplar, Çernihiv'de sivillerin tahliyelerini önlüyor"

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da bazı milliyetçi grupların sivillerin tahliyesini engellediğini iddia etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 16. gününde sivillerin ülkeyi terk edişi sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, insansız hava aracıyla çekilen bir görüntüyü paylaştığı açıklamada, tahliye koridorlarında ilerleyen konvoyun Ukraynalı milliyetçi gruplar tarafından durdurulduğunu öne sürdü. Açıklamada, "Ukraynalı milliyetçi grupların insani koridor boyunca sivillerin araçlarla çıkışlarını engellediğine yönelik Çernihiv çıkışındaki kontrol noktasından bir video. Milliyetçi grupların üyeleri (Siyah üniformalılar) arabaları çevirerek şehre geri gönderiyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri temsilcileri ve milliyetçiler, şehrin sivil nüfusu için insani koridoru kullanmayı reddediyor ve aslında sivil nüfusun arkasına saklanarak bu kişileri rehinelere dönüştürüyor" denildi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa