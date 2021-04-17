Rusya, Ukraynalı Konsolos Sosonyuk'u serbest bıraktı
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Rusya, Ukraynalı Konsolos Sosonyuk'u serbest bıraktı

Rusya, Ukraynalı Konsolos Sosonyuk'u serbest bıraktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya, gözaltına aldığı Ukraynalı Konsolos Aleksandr Sosonyuk'u serbest bıraktı.

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Rusya, gözaltına aldığı Ukraynalı Konsolos Aleksandr Sosonyuk'u serbest bıraktı.

Rusya'da görev yapan Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'a yönelik Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yeni bir açıklama geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleg Nikolenko, Ukraynalı diplomatın serbest bırakıldığını duyurdu.

Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Sosonyuk, Rusya İstihbarat Servisi (FSB) tarafından "Rusya'ya ait gizli bilgileri toplamak" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Ukraynalı konsolosun söz konusu faaliyetinin "diplomatik çalışma statüsüne aykırı" olduğu ifade edilmişti.

Rusya tarafının açıklamasının ardından Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin yaptığı açıklamada, "Mevcut uygulamaya uygun olarak ve karşılıklılık ilkesi temelinde Ukrayna tarafı Rus diplomatlara yönelik misilleme hazırlığında" ifadelerini kullanmıştı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleg Nikolenko da Rusya'nın hamlesini "provokasyon" olarak nitelendirmişti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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