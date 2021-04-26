Rusya, Ukraynalı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya, Ukraynalı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya, Ukraynalı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukraynalı bir diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukraynalı bir diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini duyurdu.

Rusya ve Ukrayna arasında uzun bir süredir devam eden Donbass gerilimi yeniden ateşleniyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkedeki Ukrayna Büyükelçiliği'nde görev yapan bir çalışanın 'istenmeyen kişi' ilan edildiği belirtildi. İsmi açıklanmayan büyükelçilik çalışanının  ülkeden ayrılması için 1 Mayıs'a kadar süre verildi. Rus medyası, bu adımın, 19 Nisan'da Ukrayna'nın benzer adımına yönelik misilleme olduğunu duyurdu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Dünya salgında bunu da gördü! Putin kararnameyi imzaladı, 11 günlük resmi tatilde alkol satışı yasaklandı
Dünya salgında bunu da gördü! Putin kararnameyi imzaladı, 11 günlük resmi tatilde alkol satışı yasaklandı
Soğuk Savaş döneminde Rusya tarafından geliştirilen 'uzay topu' ilk defa görüldü
Soğuk Savaş döneminde Rusya tarafından geliştirilen 'uzay topu' ilk defa görüldü
Boğaz'da dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemisinin mürettebatı dakikalar boyunca gözlerini ayıramadı
Boğaz'da dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemisinin mürettebatı dakikalar boyunca gözlerini ayıramadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan
Spor Fatih Terim Rıza Kayaalp Yılmaz Vural Sergen Yalçın Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Rusya, Ukraynalı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 17:51:16. #1.15#

title