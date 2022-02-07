"Rusya Ukrayna'yı İşgal Etmek İçin Sahte Bir Saldırıyı Bahane Edebilir"

Amerika'da istihbarat servisleri Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesine gerekçe hazırlamak için sahte bir saldırıyı neden gösterebileceğini düşünüyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da bu konuda ellerinde bilgi olduğunu belirtti

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