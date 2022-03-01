Rusya-Ukrayna yarın ikinci kez müzakere masasına oturacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya-Ukrayna yarın ikinci kez müzakere masasına oturacak

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Rusya-Ukrayna yarın ikinci kez müzakere masasına oturacak

Rusya ile Ukrayna heyetlerinin yarın ikinci kez müzakere masasına oturacağı bildirildi.

Rusya ile Ukrayna heyetlerinin yarın ikinci kez müzakere masasına oturacağı bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları 6'ncı gününde de devam ederken, tarafların yarın 2'nci kez müzakere masasına oturacağı öğrenildi. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, tarafların müzakere görüşmesindeki talepleri de ortaya çıktı. Rusya'nın, Ukrayna'dan blok dışı statüsünü parlamento düzeyinde belgelemeyi ve bu konuda bir referandum düzenlemeyi talep ettiği iddia edildi. Bunun dışında Rus tarafı, Ukrayna'dan ilgili bölgelerin idari sınırlarındaki ayrılıkçı Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin tanımasını ve Kırım'ın Ukrayna'ya iade edilmesi talebini geri çekmesini istedi. Ukrayna ise müzakere görüşmelerinde, ateşkes ve Rus birliklerinin topraklarından çekilmesini talep etti.

Rusya-Ukrayna arasındaki ilk müzakere görüşmesi dün Belarus'ta yapılmıştı. Yaklaşık 5 saat süren görüşmede Rus heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlık etmişti. Medinskiy görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, görüşmelerde ikinci turun yapılacağını ifade ederek, "En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz. Genel konumu tahmin edebileceğimiz belirli noktalar belirledik" demişti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Müzakere, Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title