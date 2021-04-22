Rusya, Ukrayna yakınlarına konuşlandırdığı bazı askeri birlikleri geri çekiyor
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Rusya, Ukrayna yakınlarına konuşlandırdığı bazı askeri birlikleri geri çekiyor

Rusya, Ukrayna yakınlarına konuşlandırdığı bazı askeri birlikleri geri çekiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Güney ve Batı Askeri Bölgelerindeki ani denetimlerin hedefine ulaştığını belirterek tatbikata katılan askeri birliklere 1 Mayıs'a kadar kışlalarına dönme emri verdi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Güney ve Batı Askeri Bölgelerindeki ani denetimlerin hedefine ulaştığını belirterek tatbikata katılan askeri birliklere 1 Mayıs'a kadar kışlalarına dönme emri verdi.

Rusya, tatbikat için Ukrayna sınırına yakın bölgelere konuşlandırdığı bazı askerleri geri çekiyor. Kırım'da başlatılan geniş çaplı askeri tatbikatı denetlemek üzere bölgeye gelen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, durum değerlendirmesinde bulundu. Güney ve Batı Askeri Bölgelerindeki ani denetimlerin hedefine ulaştığını dile getiren Şoygu, "Denetim hedeflerine eksiksiz olarak ulaşıldığına inanıyorum. Birliklerimiz, ülkeyi güvenilir bir şekilde savunma kapasitesine sahip olduklarını gösterdi. Bu kapsamda Güney ve Batı Askeri Bölgelerdeki ani denetimleri sona erdirmeye karar verdim" ifadelerini kullandı. Şoygu, bölgedeki tatbikata katılan birliklerin 1 Mayıs'a kadar daimi üslerine dönmeleri yönünde talimat verdiğini belirtti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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