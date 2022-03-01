Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 400'den fazla füze fırlattı

Üst düzey ABD'li bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında bu sabah itibariyle 400'den fazla füze fırlattığını ifade ederek, Rusya'nın Ukrayna'da henüz hava üstünlüğünü sağlayamadığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi devam ederken, ABD tarafı Rusya'nın saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Üst düzey ABD'li bir yetkili basına verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında bu sabah itibariyle 400'den fazla füze fırlattığını ifade etti.

Yetkili, Ukrayna'nın hala sağlam ve kullanılabilir hava savunma sistemleri olduğunu aktararak, Rusya'nın Ukrayna'da henüz hava üstünlüğünü sağlayamadığını fakat bazı bölgelerde kontrolün çoğunun Rusya'da olduğunu açıkladı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel