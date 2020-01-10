Rusya, Ukrayna uçağının düşmesiyle ilgili sükunet uyarısı yaptı

10.01.2020 19:54 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:54

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının roket ya da füze tarafından vurulduğu iddiasına ilişkin, "Bu aşamada, ses getiren açıklamalar için neden yok." dedi.

Ryabkov, Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Ukrayna uçağının Tahran'da düşmesine ilişkin Rus basınına açıklamalarda bulundu.

İnsani trajedi üzerinden siyasi rant peşinde koşulmaması gerektiğini vurgulayan Ryabkov, "Uzmanların durumu analiz etmelerine ve belirli sonuçlara varmalarına izin verilmeli. Olayla ilgili bazı oyunların başlatılması uygun değil. Bu aşamada, ses getiren açıklamalar için neden yok." yorumunda bulundu.

Füze ile vuruldu iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, İran'da Ukrayna uçağının arıza nedeniyle düşmesinden şüphe duyduğunu ve birilerinin (İran'ın) uçağı kazara düşürmüş olabileceğini söylemişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füzeyle kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıklamıştı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA