Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın katılımıyla Antalya'da düzenlenen üçlü barış zirvesi sona erdi. Görüşmenin ardından taraflar basın toplantısından açıklamalarda bulunuyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, toplantının ardından açıklama yapıyor:

En azından diplomatik bir çözüm bulmaya çalıştım. Bildiğiniz gibi havadan bombalamalar gerçekleşiyor. Ben buraya insanı bir amaçla geldim.

Tahliyeler konusunda Lavrov taahhüt vermedi.

Çabalarımızı sürdürmeye karar verdik. Amacımız çözüm sağlayabilmek.

Ben yine bu formatta görüşme için hazır olacağım, eğer bir ilerleme kaydedebilirsek.

İki Dışişleri Bakanı bir araya gelince tanım gereği barış, güvenlik konularını ele almaları gerekiyor.

24 saatlik ateşkes konusunda anlaşmamız için çaba gösterildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklamaları ise şöyle:

Bu görüşme Türk tarafının teklifiyle yapıldı. Özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın da Rusya Devlet Başkanı Putin'in de yaptığı telefon görüşmesinde bu karar alınmıştı. Biz her türlü temastan yanayız. Bugünkü Ukrayna krizinin temelinde yatan sorunların çözümü için her türlü çabayı destekleriz.

Aslında bu temaslar sonucunda bir katma değer elde etmek gerekir. Ukraynalı meslektaşlarımız tarafından herhangi bir şekilde gerçek müzakere yolunun yanlış yere sapması için kullanılmamasını istiyoruz. Bugünkü görüşmemizde şu anlaşıldı: Müzakerelerin yerini alacak hiçbir şey yoktur.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel