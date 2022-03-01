Rusya-Ukrayna savaşı sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor - Haberler

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Rusya-Ukrayna savaşı sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

AA, Ömer Sercan Karkuş - Güncel
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Toplanma merkezi genel görüntüleri Toplanma merkezine otobüs ile getirilen siviller Ukrayna'dan gelen siviller Ukrayna'dan gelen sivillerin geçici konaklama görüntüleri Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, ülkenin...

Toplanma merkezi genel görüntüleri

Toplanma merkezine otobüs ile getirilen siviller

Ukrayna'dan gelen siviller

Ukrayna'dan gelen sivillerin geçici konaklama görüntüleri Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, ülkenin Ukrayna sınırındaki Korczowa sınır kapısı yakınlarında bulunan bir market deposuna otobüsler ile getirilerek bir süre burada bekletildikten sonra, gidecekleri yerlere götürüyorlar.

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

AA / Ömer Sercan Karkuş - Güncel

Ukrayna, Polonya, Market, Rusya, Güncel, Haberler

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