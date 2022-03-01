Rusya-Ukrayna savaşı sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor
AA, Ömer Sercan Karkuş - Güncel
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Toplanma merkezi genel görüntüleri Toplanma merkezine otobüs ile getirilen siviller Ukrayna'dan gelen siviller Ukrayna'dan gelen sivillerin geçici konaklama görüntüleri Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, ülkenin...
Toplanma merkezi genel görüntüleri
Toplanma merkezine otobüs ile getirilen siviller
Ukrayna'dan gelen siviller
Ukrayna'dan gelen sivillerin geçici konaklama görüntüleri Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, ülkenin Ukrayna sınırındaki Korczowa sınır kapısı yakınlarında bulunan bir market deposuna otobüsler ile getirilerek bir süre burada bekletildikten sonra, gidecekleri yerlere götürüyorlar.