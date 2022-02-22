Rusya - Ukrayna savaşı son durum ne? Son Dakika! Rusya - Ukrayna savaşı başladı mı?

Rusya - Ukrayna savaşı son durum! Rusya Devlet Başkanı Putin, dün yaptığı tarihi konuşmayla Ukrayna'nın doğusunda Donetsk ve Luhansk bölgelerini resmen tanıdığını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından başta NATO ülkeleri olmak üzere peş peşe kınama mesajları yayınladı. Peki, Rusya - Ukrayna savaşı son durum ne? Rusya - Ukrayna savaşı başladı mı? Rusya - Ukrayna savaşı nedeni ne? İşte detaylar haberimizde...

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI SON DURUM!

Son olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki diplomatik personelinin tahliye edileceğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Kiev'deki büyükelçiliğinin yanı sıra Odessa, Lviv ve Harkiv'deki konsolosluklarının 2014'ten bu yana saldırılara uğradıkları iddia edildi.

"RUSYA BEDEL ÖDEYECEK, YAPTIRIMLAR ARTACAK"

Rusya'ya karşı alınan yaptırım kararını dünya ile paylaşan Biden, " Rusya'ya uygulayacağımız yaptırımları açıklamak istiyorum. Ortaklarımızla işbirliği içerisinde belirledik. 2 finans kurumuna, Rusya Ticaret ve Kalkınma Bankası'na ve bir askeri bankaya yaptırım uyguluyoruz. Rusya'nın devlet borcuyla ilgili olarak batıdan finansmanını durduruyoruz. Artık Rusya batıdan finansman alamayacak. Yarından başlayarak aynı zamanda Rusya'daki bazı elit aile üyelerine karşı yaptırımlar uygulamaya başlayacağız. Almanya ile birlikte çalıştık. Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin ileriye gitmeyeceğinde mutabık kaldık. Rusya bedel ödeyecek. Yaptırımlar artacak." dedi.

"UMARIM YANILIRIM"

Rusya'nın saldırı planladığı ifade eden Biden, "Umarım Rusya, Ukrayna'ya bir saldırıda bulunmaz. Umarım ben yanılırım. Kiev dahil olmak üzere buraya kadar gitmez ve ilerlemez. Halihazırda Ukrayna çevresinde 100 binden fazla Rus askeri bulunmakta. Kuzeyden saldırı planlıyor olabilir, füzelerle aynı şekilde. Rus donanma gemileri şu anda Karadeniz'de. Füzeler ve deniz altlarıyla hareket etmekte, tıbbi ekipman sınıra yığılmakta." diye konuştu.

"UKRAYNA'NIN VAROLMA HAKKINA DOĞRUDAN SALDIRI"

Putin'in dünkü konuşmasına değinen Biden, "Bütün dünya Putin'in çarpıtılmış tarih anlatısını dinledi. Detaylarına girmeyeceğim Putin'in sözleriyle ilgili. Gerçek bir diyalog test etme niyetinde değil. Ukrayna'nın varolma hakkına doğrudan saldırdı. Bugün NATO üyesi olmaya çalışan devletlere saldırı yürütmüş oldu. Rusya burada saldırgan tutumu gösteren ülkedir. Zorlukların, sınamaların farkındayız. Milyonlarca insanın etkilenmesi söz konusu eğer tahliye edilmek durumunda kalırsa. ABD ve müttefikler diplomasiye açıklar. Tabii ki Rusya'yı söylemlerine göre değil icraatlarına göre değerlendireceğiz. Konu ilerledikçe, gelişmeler kaydedildikçe daha fazla açıklamalarda bulunacağım. Şimdilik dinlediğiniz için çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

"YAKIN ZAMANDA TAHLİYE EDİLECEK"

Söz konusu saldırılar nedeniyle Rus diplomatların, elçilik ve konsolosluk personelinin güvenliğini sağlamak için tahliye kararı alındığına işaret edilen açıklamada, "Rusya yönetimi, çok yakın bir zamanda Ukrayna'daki diplomatik personelinin tahliye edilmesi kararı almıştır." ifadesine yer verildi.

"UKRAYNA'NIN NATO'YA KATILMASINA KARŞIYIZ"

Krizle ilgili yeni açıklamalarda bulunan Putin, "Biz Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına karşıyız. Bu bizim için tehdit anlamına geliyor. Bu konuyu pek çok kez dile getirdim. Bu bağlamda pek çok kişi batı başkentlerinde bundan bahsediyor. En iyi çözüm bu konuda batılı mevkidaşlarımızın mevcut Kiev yetkilileri ile görüşmesi ve NATO'ya katılmasının engellenmesi olacaktır." ifadelerini kullandı.

"MİNSK ANLAŞMASININ ARTIK GEÇERLİLİĞİ YOK"

Minsk Barış Anlaşması hakkında da konuşan Putin, "Buradaki durum neler yapılması gerektiği çerçevesinde bizim düşüncemize göre bu süreç uzun soluklu olarak bizim açımızdan çözümlenmekte ve askeri olarak da atılan adımlar bize gizli ve gerçekleşebilmekte. Bu çerçevede Kırım ve Sivastopol bölgesinde olan bir süreç de söz konusu. Bu süreçler bazı açılardan benzerlikler taşımakta. Oradaki insanların silah gücüyle zorlanmaması gerekmekte. Bu kararların kabul edilmesi referandum ve demokrasi süreçleriyle gerçekleşebilir. Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesi süreci etrafında görüşülen konular bunlar. En iyi çözüm meslektaşlarımız için ve bütün yetkililer NATO'nun genişlemesiyle ilgili konular ele alınmalı. Daha fazla gerçekçi tutum Minsk Antlaşması'nın gerçekleşmesi süreciyle de ilgili olabilecektir. Minsk antlaşmalarının artık geçerliliği yok. Donetsk ve Lugansk'ı tanıdık."

Sözlerinin devamında Putin, şu ifadelere yer verdi:

"Sovyet döneminden beri Ukrayna nükleer yetkinliklere sahip. Nükleer güçleri var ve nükleer sektörün oldukça güçlü olduğunu görüyoruz. Oldukça kolay biçimde nükleer silah edinebilirler. Diğer ülkelere kıyasla çok hızlı nükleer yetkinliklerini arttırabilirler. Yalnızca uranyum geliştiremiyorlar. Bu teçhizatla ilintili bir konu. Bu sorun görece hızlı çözülebilir. Potansiyel nükleer silahlar Ukrayna'da geliştirilebilir. Eski sovyet füzeleri de hedeflerine kolaylıkla ulaşabilir. Bu Ukrayna sektörü için nükleer silahları oluşturmak son derece kolay. Bu stratejik bir tehdit anlamına geliyor Rusya'ya yönelik olarak. Biz bunu göz önünde bulundurmalıyız.

Öncelikle Rus birliklerini iki cumhuriyetin daha içlerine sokacağım demedim. Senaryoları öngörmek kolay aslında. Alanda, sahalar neler olacağını öngörmek kolay. Bu sorunlar güçle çözülebilir mi, buna bakacak olursak şunu söylemem gerekiyor, iyi güçlerin savunmasız olmaması lazım"

MİNSK ANLAŞMASI NEDİR?

Minsk Protokolü, Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki savaşı durdurmak için Ukrayna, Rusya Federasyonu, Donetsk, Luhansk ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcileri tarafından 5 Eylül 2014 tarihinde imzalanan bir anlaşmadır. AGİT himayesinde Belarus'un Minsk kentinde yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından imzalandı.

Donbass'taki çatışmayı durdurmak için daha önce yapılan çok sayıda girişimin ardından gelen anlaşma, acil bir ateşkes uyguladı. Protokol, Donbas'taki savaşı durdurmayı başaramadı ve bunu 12 Şubat 2015'te kabul edilen Minsk II adlı yeni bir tedbir paketi takip etti. Minsk II de çatışmayı durduramadı, ancak Minsk anlaşmaları, Normandiya Formatı toplantısında kararlaştırıldığı gibi, çatışmaya gelecekteki herhangi bir çözüm için temel olmaya devam ediyordu.

"TAM BİR SALDIRIDIR"

Askeri yığılma gördüklerini belirten Stoltenberg, "Rusya tarafından planlanan tüm operasyonlar Ukrayna'ya tam olarak bir saldırıdır esasen. Halihazırda devam eden bir askeri yığılma görüyoruz ve bunlar ileri adım atabilir. Donbas bölgesinde devam eden provokasyonlar söz konusu, bir saldırıya ön şart oluşturabilecek girişimler söz konusu. Bu çerçevede, Putin'in ortaya koymuş olduğu bir tutum da söz konusu dün itibarıyla. Saldırmamak için geç kalınmış değil." diye konuştu.

UKRAYNA'YA TAM DESTEK

Ukrayna'nın arkasında olduklarını vurgulayan Stoltenberg, "Sürecin şiddetinin düşürülmesi gerekmekte ve diplomatik çabalarla yol açmak gerekmekte. Ukrayna'ya tam olarak desteğimizi ortaya koymaktayız. NATO'nun ciddi, kritik bir desteği söz konusu. Müttefikliğin Doğu kısmında, gerekli olursa daha fazla varlık oluşturma konusunda NATO yeterlidir. Rusya halihazırda bir işgal içerisindeydi 2014'ten bugüne. Kırım'da gerçekleştirdikleri bu anlama geliyor. Bu askeri varlık ciddileşmekte ve bu noktada bir tanınma söz konusu oldu." şeklinde konuştu.

STOLTENBERG'DEN RUSYA'YA "GERİ ADIM" ÇAĞRISI

Rusya'ya geri adım çağrısında bulunan Stoltenberg, "Rusya, 2014'ten bu yana Donbas bölgesinde. Sözde ayrılıkçılar Rusya tarafından kapalı bir şekilde yıllardır desteklenmekte. Bu noktada bir adım değişikliği söz konusu ve bu adımlar da tanımayla desteklendi. Bu, Rusya'nın oradaki askeri işgalinin güçlendirilmesi anlamına gelmekte. Rusya 150 binden fazla askeri varlığa sahip, buna ilave olarak hava kuvvetleri ve diğer kuvvetleri söz konusu. Ukrayna içerisinde de, Kırım'da, Donbas'ta, Doğu'da, Güney'de varlığı söz konusu. On binlerce muharip güç, bunların yanında askeri araçlar, dronelar, elektronik savaş imkanları, hava savunma füzeleri, geniş ve ciddi bir askeri yeterlik söz konusu. Bu nedenle bizler güçlü şekilde diplomatik kanallara dönülüp geri adım atmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"NATO GÜÇLERİ EN YÜKSEK HAZIRLIK SEVİYESİNE GEÇİRİLDİ"

NATO'nun askeri kanadının hazır kıt'a beklediğini ifade eden Stoltenberg, "Ciddi bir şekilde kınamaktayız ve NATO müttefikleri bugün farklı formatlarda yaptırımları açıkladılar. Almanya tarafından Kuzey Akım Projesi'nin durdurulması söz konusu oldu. Gerekirse savunmamızı daha da güçlendirebiliriz ki bu şekilde sınırdaki müttefiklerimiz daha fazla bir kötü niyetle karşılaşmasın. NATO güçleri en yüksek düzeyde hazırlığa geçirildi ancak yerleştirilmedi." dedi.

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