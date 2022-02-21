Rusya - Ukrayna savaşı son durum! 21 Şubat Pazartesi Rusya - Ukrayna savaşı çıktı mı, savaş başladı mı? Putin ne dedi?

Rusya- Ukrayna sınırından Rostov'a geçmek isteyen 5 Ukraynalının öldürülmesi Moskova-Kiev krizini tehlikeli bir boyuta getirdi. Bu olaydan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna ile yaşanan krizle ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Rusya - Ukrayna savaşı son durum nedir? 21 Şubat Pazartesi Rusya - Ukrayna savaşı çıkacak mı, savaş başladı mı? Putin ne dedi? Putin'in açıklaması nedir?

RUSYA - UKRAYNA ARASINDA SAVAŞ MI BAŞLADI? SİLAHLI SALDIRI OLDU MU?

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Son olarak sınırdan gelen haberise bir anda dünya gündemini yeniden bölgeye çevirdi. Rus ordusu tarafından Rostov sınırında gerçekleştirilen müdahalede 5 kişi öldürüldü. Saldırıda hayatını kaybedenlerin, sınırdan Rusya tarafına geçmek isteyen Ukraynalılar olduğu belirtildi. Ancak Ukrayna, sınırda güçlerinin olmadığını belirterek saldırı iddialarını yalanladı.

Rusya ve Ukrayna arasında tarihten bu yana devam eden gerilim, Ukrayna'nın NATO'ya giriş süreci ve ABD'nin Ukrayna'yı destekleyici adımlarının ardından iyice arttı. İki ülke arasındaki krizin nasıl şekil alacağı merak edilirken, tüm dünya bölgeden gelecek haberlere kilitlendi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgede yaşanan son gelişme ise gözleri bir anda sınır hattına çevirdi. Rus ordusu tarafından Rostov sınır hattına gerçekleştirilen müdahale sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Söz konusu şahısların, sınırı geçmeye çalışan Ukraynalılar olduğu ifade edildi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA: SINIRI YASA DIŞI ŞEKİLDE GEÇMEYE ÇALIŞIYORLARDI

Rusya da söz konusu saldırıyla ilgili açıklama gerçekleştirdi. Rus ordusu tarafından yapılan açıklamada, " Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Rostov bölgesinde sınırı yasadışı bir şekilde geçmeye çalışan 5 Ukraynalı etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi. Ayrıca grubun sabotaj ve keşif için iki zırhlı araçla Rostov bölgesine geçmeye çalıştığı öne sürüldü.

UKRAYNA İDDİALARI YALANLADI

Rusya'nın açıklamasına ise Ukrayna cephesinden jet hızıyla yanıt geldi. Bölgede sınır güçlerinin olmadığını belirten Ukrayna tarafı, " Rusya'nın açıklaması yalan. Bu bölgede (Rostov) hiçbir gücümüz bulunmuyor" sözlerine yer verdi.

DONETSK HALK CUMHURİYETİ'NDE OHAL İLAN EDİLDİ

Çatışma haberlerinin geldiği Donetsk'te OHAL ilan edildi. ABD vatandaşlarına 'Ukrayna'yı terk edin' çağrısında bulunurken Kiev olası bir Rus işgaline karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

UKRAYNA, HAVAN TOPLU SALDIRI DÜZENLEDİ

Diğer yandan önceki saatlerde Ukrayna topraklarından yapılan havan topu saldırısında Rusya'da bulunan Rostov bölgesindeki sınır karakolu tamamen yok edildi. Interfax'ta yer alan Rusya'nın federal güvenlik servisi FSB'nin açıklamasında, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Açıklamaya göre, söz konusu karakol Rusya'nın Ukrayna sınırına 150 metre mesafede bulunuyor.

PUTİN- BİDEN GÖRÜŞMESİ OLACAK MI?

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında Ukrayna üzerine yapılacak zirve için kesin bir plan yapılmadığını fakat bir toplantı ya da telefon görüşmesinin her an ayarlanabileceğini söyledi. Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna üzerine gerilimin arttığını ancak diplomatik temasların devam ettiğini belirtti. Peskov, Putin'in Rusya Güvenlik Konseyi'nde kısa süre içinde bir konuşma yapacağını ekledi.

RUSYA VE UKRAYNA SAVAŞI SON DURUM NEDİR?

Ukrayna sınırında 5 Ukraynalının öldürülmesinden sonra Moskova-Kiev krizi iyice derinleşti. Bu olayın ardından Rusya Güvenlik Konseyi'nde kameraların karşısına geçen Vladimir Putin, kritik açıklamalarda bulundu. Putin, "Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimali bizim için bir tehdittir. Somut bir tehditle karşı karşıyayız. Sorunları barışçıl yolla çözmeye çalışıyoruz." dedi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin arttığı günlerde dikkat çeken bir haber daha geldi. NATO'daki etkisi nedeniyle sürecin paydaşları arasında görülen ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un 24 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşeceği belirtildi. Bu görüşme aynı zamanda liderler arasında bir görüşme gerçekleşip gerçekleşmeyeceğiyle ilgili de önemli ipuçları verecek.

Rusya ile Ukrayna arasında Donbass bölgesindeki kriz sürüyor. Sınır hattından saldırı haberleri gelirken, kısa bir süre önce Rusya tarafından Rostov'da gerçekleştirilen müdahalede sınırdan geçmek isteyen 5 Ukraynalı'nın öldürüldüğü belirtilmişti. Tüm bunların yaşandığı sırada diplomatik tarafta da dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

"SOMUT BİR TEHDİTLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Rusya'nın krizi barışçıl yöntemlerle yürütmeye çalıştığını belirten Putin, "Rusya sorunları barışçıl bir yolla çözmeye çalışıyor. Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimali bizim için bir tehdittir. Somut bir tehditle karşı karşıyayız. Sorunları barışçıl yolla çözmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"MACRON BİZE GARANTİLER SUNDU"

Macron'la görüşmesine değine Putin, "Macron'la iki kez görüştük bana garantiler sundu. ABD'nin duruşunda bir değişiklik varsa bunu bilmeliyiz." diye konuştu.

"RUSYA'NIN GÜVENLİK ENDİŞELERİ GÖZ ARDI EDİLİYOR"

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Rusya'nın güvenlik endişelerinin göz ardı edildiğini belirterek, NATO'nun açık kapı politikası sebebiyle talepleri reddettiğini açıkladı.

"NATO'NUN YAYILMA ÇABASINI ÖNLEYECEĞİZ"

Lavrov konuşmasında, "NATO'nun doğuya yayılma çabasını önleme çabalarımız sürecek. Blinken benimle görüşmeye hazır olduğunu söyledi" ifadelerine yer verdi.

24 ŞUBAT'TA GÖRÜŞECEKLER

NATO'daki etkisi nedeniyle sürecin paydaşları arasında görülen Abd'nin Dışişleri Bakanı Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un 24 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşeceği belirtildi. İki liderin bu görüşmede, bölgedeki krizin yanı sıra liderler düzeyinde bir görüşme olup olmayacağını da değerlendirmesi bekleniyor.

YEŞİL IŞIK YAKMIŞLARDI

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD Başkanı Biden ile Rus lider Putin'in Ukrayna konulu zirve için prensipte anlaştığı belirtilmişti. Açıklamada Biden-Putin zirvesinin içeriği iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından belirleneceği detayına yer verildi. Ayrıca Biden-Putin zirvesinin yapılması, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeme şartına bağlandı.

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