Rusya - Ukrayna savaşı bitti mi? Tüm dünya bu soruya yanı arıyor. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta dün müzakere kararı alındı. Dünyanın gözünü çevirdiği toplantı, bugün öğle saatlerinde Belarus'ta başladı. İki ülkeden de üst düzey isimlerin bulunduğu heyetler, Belarus'un ev sahipliğinde aynı masaya oturdu. Peki, Rusya - Ukrayna savaşı bitti mi? Ukrayna - Rusya müzakere sonucu nedir? İşte detaylar haberimizde...

RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI BİTTİ Mİ?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 5. güne girildi. Saldırılarda 14'ü çocuk olmak üzere 352 sivil hayatını kaybetti, 1684 kişi de yaralandı. İki ülkenin heyeti, savaşı durdurmak için bir araya geldi. Taraflar arasında görüşmeler devam ederken Rusya Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Kharkiv'de bir alışveriş merkezine misket bombaları ile saldırdı.

Rusya ve Ukrayna arasında Belarus'ta gerçekleştirilen müzakereden ilk bilgiler geldi. Ukrayna heyeti, müzakerede Kırım ve Donbas dahil Ukrayna topraklarındaki tüm Rus güçlerinin çekilmesini talep etti.

RUSYA - UKRAYNA MÜZAKERE SONUCU NEDİR?

Müzakereden ilk bilgiler de geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kiev'in Kırım ve Donbass da dahil olmak üzere Ukrayna'daki tüm Rus birliklerinin geri çekilmesini talep ettiği belirtildi.

UKRAYNA TARAFI 6 KİŞİYLE TEMSİL EDİLİYOR

Müzakerede Ukrayna tarafını Halkın Hizmetkarı grubunun Başkanı David Arakhamia, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksiy Reznikov, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Podolyak, Ukrayna Delegasyonu Üçlü Temas Grubu Birinci Başkan Yardımcısı Andriy Kostin, Milletvekili Rüstem Ömerov ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Toçitskiy temsil etti.

"ANLAŞMA, HER İKİ TARAFIN DA ÇIKARINI KARŞILAMALI"

Rusya heyetinin başındaki isim olan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerde her iki tarafın da çıkarına olacak bir anlaşmaya varmakla ilgilendiğini belirtti. Medinsky, "Çatışmanın her saati Ukrayna vatandaşlarının, Ukraynalı askerlerin ölümü anlamına geliyor. Bu nedenle elbette, mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varmakla ilgileniyoruz. Anlaşmaların her iki tarafın da çıkarlarını karşılaması gerektiğine şüphemiz yok" diye konuştu.

KREMLİN, "TALEPLER AÇIKLANMAYACAK" DEDİ

Kremlin tarafından görüşmenin başladığı sırada yapılan açıklamada, "Müzakereler sessiz ilerleyecek. Delegasyonların talep ve pozisyonları açıklanmayacak." denilmişti.

UKRAYNA'DAN RUSYA'YA KARŞI KİEV ÇIKIŞI

Ukrayna tarafı ise görüşmelerden önce Kiev'deki siviller için "Başkenti terk edebilirsiniz" açıklaması yapan Rusya'ya yanıt verdi. Ukraynalı yetkililer, "Kiev kuşatılmış durumda değil. Sadece hayal edebilirler, başkentimizi vermeyeceğiz" sözlerini kullandı.

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey.

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