Rusya-Ukrayna savaşı Almanya'yı kömürden çıkma planını yeniden değerlendirmeye zorluyor

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Rusya'nın Batılı ülkelerin yaptırımlarına karşılık Avrupa'ya doğal gaz arzını durdurması halinde Almanya'nın kömür santrallerini kapatma planını yeniden değerlendirebileceğini ifade etti.

Alman Yeşiller Partisi eski Eş Genel Başkanı olan Habeck, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, "Kısa vadede, önlem olarak ve en kötüsüne hazırlıklı olmak için kömürle çalışan santralleri beklemede tutmamız, hatta işletmelerine izin vermemiz gerekebilir." dedi.

30 yıldır aktif olan 3 nükleer santralini geçen yılın sonunda kapatan Almanya, kalan 3 nükleer santralini de 2022'de kapatmayı planlıyor.

Almanya, daha önce 2038'de kömür santrallerini kapatmayı hedeflemiş, geçen yıl santral işletmecileriyle anlaşma sağlayarak bu tarihi 2030'a çekmişti. Ancak Ukrayna krizi Rusya'ya bağımlılığı azaltmak amacıyla Alman hükümetini hem nükleer santralleri açık tutmayı ve hem de kömür santrallerinin kullanımına devam etmeyi değerlendirmeye zorladı.

Almanya'da geçen yıl elektrik üretiminin yüzde 27'sinde kömür, yüzde 15,3'ünde doğal gaz kullanıldı.

Almanya, ihtiyacı olan doğal gaz ve kömürün yarısından fazlasını, ham petrolün ise yüzde 34'ünü Rusya'dan ithal ediyor.