Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için yarın Moskova saati ile 10.00'dan itibaren geçici... - Haberler

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Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için yarın Moskova saati ile 10.00'dan itibaren geçici...

AA, Ali Cura - Güncel
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Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için yarın Moskova saati ile 10.00'dan itibaren geçici...

Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için yarın Moskova saati ile 10.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan etti.

Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için yarın Moskova saati ile 10.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan etti.

AA / Ali Cura - Güncel

Ukrayna, Harkiv, Rusya, Sumi, Güncel, Haberler

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