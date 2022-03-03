Rusya Ukrayna müzakeresi saat kaçta? Rusya - Ukrayna 2. görüşme ne zaman, hangi tarihte olacak? Rusya Ukrayna ilk müzakere sonuçları ne oldu?

Rusya Ukrayna müzakeresi saat kaçta, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Rusya Ukrayna müzakerelerinin ikincisine dair detaylı araştırmalar yapılmakta. Tüm dünyada ve ülkemizde ana gündem maddesi haline gelen Rusya Ukrayna müzakereleri ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Rusya - Ukrayna 2. görüşme ne zaman, hangi tarihte olacak? Rusya Ukrayna ilk müzakere sonuçları ne oldu?

RUSYA UKRAYNA MÜZAKERE NEREDE YAPILDI?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, iki heyet dün Belarus'ta görüşme kararı aldı. Kararın ardından Ukrayna heyeti 1 Mart sabahı erken saatlerde sınıra geldi.

RUSYA UKRAYNA MÜZAKERESİ SAAT KAÇTA?

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Rusya ile müzakerelerin 2. turu bu akşam aynı heyetlerin katılımıyla yapılacak" ifadeleri kullanıldı. Ancak saat belirtilmedi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından dün iki tarafın heyetleri ikinci kez müzakere masasına oturacaktı. Ancak Ukraynalı yetkililerin bölgeye geç saatlerde ulaşması nedeniyle toplantı, bu sabaha ertelendi. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirilecek görüşmede ateşkes konusunun ele alınacağını belirtti.

KREMLİN: HEYETİMİZ UKRAYNALILARI BEKLEYECEK



Rus ajansları dün sabah ilk olarak toplantının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Müzakerelerin ertelenmesi kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "Ukrayna tarafının müzakerelere geleceğini ve müzakerelerin başarılı olacağını umuyoruz. Bir tahminde bulunmayacağım, geleceği görme kabiliyetine sahip değilim. Öncelikle Ukrayna tarafının gelip gelmeyeceğini öngörmeye çalışmak önemli. Bunun olacağını umuyoruz. Heyetimiz bugün gece saatlerine kadar Ukraynalı müzakerecileri yerinde beklemeye devam edecek. Heyetimiz bu akşam görüşmeleri sürdürmeye hazır" dedi.

"GÜVENLİK KORİDORU OLUŞTURULDU"



Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetine başkanlık eden Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, "Belarus topraklarında güvenliği Belarus istihbarat servisleri sağlıyor, heyetin Ukrayna topraklarında seyahati için (Rus) askerlerimiz uygun bir güvenlik koridoru sağlıyor" diye konuştu.

"ATEŞKESİ KONUŞACAĞIZ"

İkinci turda ateşkes konusunun masaya yatırılacağını söyleyen Medinskiy, görüşmenin Belovejskaya Puşa Sarayı'nda yapılacağını doğrulayarak bu yerin Rusya ve Ukrayna heyetlerinin ortak kararıyla seçildiğini belirtti. İki ülkenin heyeti bu sabah saatlerinde bir araya gelecek.

LAVROV: ZELENSKİ'NİN TALEBİNİ GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ikinci barış görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Zelenski'nin güvenlik garantileri talebini görüşmeye hazırız, bu olumlu bir adım. Amacımız Ukrayna'nın askerlerden arındırılması. Ancak, Ukraynalılar liderlerini kendilerini seçmeli" dedi.

RUSYA - UKRAYNA MÜZAKERE SONUÇLARI

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 5. gününde iki ülkenin devlet yetkililerinin temsilcileri, müzakere kapsamında Belarus'ta bir araya geldi. Çatışmaların durması ve ateşkesin sağlanması amacıyla yapılan müzakerelere, zaman zaman ara verilerek devam edildi. Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkesin sağlanması için yakın gelecekte ikinci tur müzakerelerin yapılması konusunda anlaştı.

GÜNDEMDEKİ BÜTÜN MADDELER TEK TEK ELE ALINDI

Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, yaptığı açıklamada, gündemdeki bütün maddeleri tek tek ele aldıklarını belirterek, "Ortak pozisyonlarda tahmin edebileceğimiz bazı noktalar bulduk." dedi.

BİR SONRAKİ TOPLANTI BELARUS-POLONYA SINIRINDA

Müzakere sürecinin devam etmesi konusunda mutabakata vardıklarını vurgulayan Medinskiy, "Rusya ve Ukrayna heyetlerinin bir sonraki toplantısı önümüzdeki günlerde Belarus-Polonya sınırında gerçekleşecek." diye konuştu.

Medinskiy, yapılacak diğer görüşme öncesinde her heyetin ülkesinin devlet başkanı ile istişare edeceğini sözlerine ekledi.

TARAFLAR, BAŞKENTLERİNE DÖNDÜ

Ukrayna heyetini temsilen Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak ise her iki heyetin müzakerelerin ilk turunu gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Ukrayna topraklarında çatışmaların durması ve ateşkesin sağlanması hedefi müzakerelerin ana konusuydu." dedi.

Tarafların, bir dizi konunun ana hatlarını belirlediğini aktaran Podolyak, bu kararların uygulanabilmesi için müzakere taraflarının kendi ülkelerinin başkentlerine gideceğini dile getirdi. Podolyak, tarafların, yakın gelecekte ikinci tur müzakerelerin yapılması konusunda anlaştığını söyledi.

"BELARUS, KRİZİ ÇÖZMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIR"

Belarus Dışişleri Bakanı Vlaimir Makey de Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereleri son derece önemli bulduğunu vurgulayarak, "Heyetlerin kapanış açıklamalarından, temkinli ve iyimserlik uyandıran bazı anlaşmalara varıldığını görebilirsiniz. Bunun Belarus topraklarında gerçekleşmesinden memnunuz çünkü Belarus, tüm krizleri ve sorunları çözmenin yollarını bulmak için her şeyi yapmaya hazır." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler sürerken savaşın bilançosu da can yakmaya devam ediyor. İşte savaşta şu ana kadar yaşananlar;

352 UKRAYNALI SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna tarafı, başta Bayraktar SİHA'ları olmak üzere birçok hava unsuruyla Rus konvoylarını imha ettiğini açıklarken, yine Ukrayna kaynaklarından yapılan açıklamada 5 binin üzerinde Rus askerinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya'nın saldırıları sonucu 14'ü çocuk 352 sivil hayatını kaybetti. Ayrıca saldırılarda 116'sı çocuk bin 684 kişi de yaralandı.

MÜZAKERE MASASINDALAR

İki ülke bu gelişmelerin ardından önceki gün müzakere için anlaştı. Bugün "ön koşulsuz" olarak Belarus'ta bir araya gelen Ukrayna ve Rus heyetinin görüşmesinden çıkacak sonuçlar bekleniyor. İki ülke de ateşkese sıcak bakarken, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den dikkat çeken bir çağrı geldi.

"SİLAHLARI BIRAKIN, CANINIZI KURTARIN"

Ukrayna'ya saldıran Rus askerlere seslenen Zelenski, "Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın. Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumlar serbest bırakılacak ve savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler" dedi.

"BİZİ BİR AN ÖNCE AB'YE ALIN"

Sözlerine devam eden Zelenski, "Çoktan 5 binden fazla Rus askerini öldürdük. Buraya niye geldiniz ki? Hedefimiz tüm Avrupalılarla birlikte olmak ve en önemlisi eşit olmaktır. Bunun adil olduğuna eminim. Bunu hak ettiğimize eminim. Tüm bunların mümkün olduğundan eminim. Avrupa Birliğine sesleniyorum bizi bir an önce Avrupa Birliği'ne alın. Belçika, İspanya ve İngiltere Başbakanı ile görüştüm. Onların bize destekleri hakkında konuştuk. Rusya'ya karşı mücadeleye katılmak isteyen ve askeri tecrübesi olan mahkumları serbest bırakmaya karar verdik. En sıcak noktalarda çatışarak suçlarını telafi edebilecekler." ifadelerini kullandı.

KREMLİN: MÜZAKERELER SESSİZ İLERLEYECEK

Kremlin tarafından görüşmenin başladığı sırada yapılan açıklamada da, "Müzakereler sessiz ilerleyecek. Delegasyonların talep ve pozisyonları açıklanmayacak." denildi.

UKRAYNA: BAŞKENTİMİZİ VERMEYECEĞİZ

Ukrayna yetkilileri ise son olarak "Kiev kuşatılmış durumda değil. Sadece hayal edebilirler, başkentimizi vermeyeceğiz." açıklamasını yaptı.

TÜRKLERİN TAHLİYESİ İÇİN KİEV'DEN TREN KALKACAK

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği Türk vatandaşlarının bölgeden tahliyesi için bugün 2 trenin hareket edeceğini açıkladı.

İşte o trenler ve saatleri: Bugün (28.02.2022) saat 20.00'de Harkiv'den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir.

Bugün (28.02.2022) saat 19.00'da Kiev'den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir.

UKRAYNA'NIN ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI KABUL EDİLDİ

Diğer yandan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin 49'uncu oturumu, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde yapıldı. BM İnsan Hakları Konseyi, "Rusya'nın saldırganlığından kaynaklanan Ukrayna'daki insan haklarının durumuna" ilişkin Ukrayna'nın acil toplantı çağrısını kabul etti. Konsey Sözcüsü Rolando Gomez, yaptığı açıklamada, "Ukrayna" konulu özel toplantının 3 Mart Perşembe günü gerçekleştirileceğini bildirdi. BM İnsan Hakları Konseyinin 49'uncu oturumu, 1 Nisan'da sona erecek.

422 BİN MÜLTECİ, KOMŞU ÜLKELERE GEÇTİ

Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 422 bin mültecinin komşu ülkelere geçtiğini, 102 sivilin öldüğünü bildirdi.

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