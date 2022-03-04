Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 15.00'te başlaması bekleniyor - Haberler

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Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 15.00'te başlaması bekleniyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 15.00'te başlaması bekleniyor

Ukrayna ile müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky, "Müzakereler Ukrayna tarafıyla planlandığı yerde, Belarus'un Brest bölgesinde gerçekleştirilecek, temas halindeyiz.

Ukrayna ile müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky, "Müzakereler Ukrayna tarafıyla planlandığı yerde, Belarus'un Brest bölgesinde gerçekleştirilecek, temas halindeyiz. Sanırım görüşmeler saat 15.00'te başlayacak" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 8. gününde devam ederken, gözler ateşkes sağlanmasına yönelik bugün ikincisi yapılacak Rusya-Ukrayna müzakere görüşmelerine çevrildi. Rus heyeti başkanı, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky, Ukrayna heyeti ile bugün Brest'te gerçekleştirilecek ikinci tur müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Medinsky, "Müzakereler Ukrayna tarafıyla planlandığı yerde, Belarus'un Brest bölgesinde gerçekleştirilecek, temas halindeyiz. Rus heyeti bekliyor. Sanırım görüşmeler saat 15.00'te başlayacak" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

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