Rusya - Ukrayna müzakereleri 17: 00'de başlayacak

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında sürdürülen müzakerelerin 3'üncü turunun 17.00'de başlayacağı açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından heyetler arasındaki müzakere görüşmeleri devam ediyor. Tarafların barış ve ateşkes amacıyla başlattığı toplantıların 3. turu yine Belarus'ta gerçekleşecek. Sabah saatlerinde 15.00'de başlayacağı duyurulan müzakerelerin saati 17.00 olarak açıklandı. Belarus basınında yer alan bilgilerde, tarafların müzakereye başlamak için hazır bulunduğu belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından ilk müzakere 28 Şubat'ta, 2. müzakere ise 3 Mart'ta gerçekleşmişti. İlk turda taraflar herhangi bir karar alamazken, 2. turda bazı kentlerde insani koridor açılması yönünde belli aralıklarla ateşkes kararları alınmıştı.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel