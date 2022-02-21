Rusya - Ukrayna krizi nasıl başladı? Rusya Ukrayna gerilimi son durum!

Rusya - Ukrayna krizi nasıl başladı?2014'ten bu yana devam eden Rusya - Ukrayna krizi, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki gerginlik ve Rus ordusunun Ukrayna sınırlarındaki hareketliliği nedeniyle dünya gündemindeki yerini koruyor. Son olarak ABD Başkanı Biden'ın "Rusya, Ukrayna'yı işgal etmeye karar verirse NATO müdahale etmeye hazırdır." sözleri ile dünyanın gözü Ukrayna ve Rusya'ya çevrildi. Peki, Rusya - Ukrayna krizi nasıl başladı? Rusya - Ukrayna savaşı son durum ve İşte detaylar haberimizde...

RUSYA - UKRAYNA KRİZİ NASIL BAŞLADI?

Rusya ile eski bir Sovyetler Birliği ülkesi olan Ukrayna'nın arası, Kiev yönetiminin Avrupa Birliği (AB) ile yakınlaşması üzerine açıldı.

Kiev'de iktidara gelen Rusya yanlısı Viktor Yanukoviç, ülkenin Batı'ya yönelmesini engellemek için 2013 yılında AB Ortaklık Anlaşması'nı askıya aldığını açıkladı. Bu karar, Ukrayna tarihinde derin krizlerin başlangıcı oldu.

2013 yılını "meydan olayları" ile uğurlayan Ukrayna yeni yılı iç karışıklıkla karşıladı. Bağımsızlık Meydanı'nda aylarca toplanan binlerce Batı yanlısı Yanukoviç'in kararını protesto etti. Rusya yanlılarının da sokaklara çıkmasıyla zaman zaman çatışmalar yaşandı. Olayların kontrolden çıkması üzerine dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, Rusya'ya kaçmak zorunda kaldı. Coğrafi olarak Avrupa ile Rusya arasındaki Ukrayna'nın insanları da Rus ve Batı yanlıları olarak kutuplara bölündü.

Olaylar Kırım ve Donbas'a sıçradı. Kırım Parlamentosu askeri üniformalı, üzerlerinde hiçbir sembol ya da simge bulunmayan "silahlı, yeşil adamların" baskısıyla Kırım'ın Rusya'ya ilhakını sağlayacak referandumu yapma kararı aldı. Yerli halk olan Tatarlar ve Ukraynalıların karşı çıkarak katılmadığı 16 Mart 2014'teki tartışmalı referandumun ardından Kırım, Rusya tarafından yasa dışı ilhak edildi. Rusya yanlılarının işgali Kırım'la da kalmadı. Ukrayna'nın doğusundaki şehirlerde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde devletlerini ilan etti. Donbas denilen bölgede Rusya yanlılarının yasa dışı yönetimleri yaklaşık 7 yıldır sürüyor.

RUSYA UKRAYNA GERİLİMİ SON DURUM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün bir karar vereceğini açıklamıştı.

"DONBAS, TARİHSEL OLARAK RUSYA'NIN BİR PARÇASI"

Dünyanın merakla beklediği kararını açıklamak için kameralar karşısına geçen Putin, Donbas'taki durumun kritik ve şiddetli bir hal aldığını söyleyerek " Ukrayna, Rusya için sadece komşu bir ülke değil, aynı zamanda tarihin bir parçasıdır, Ukraynalılar yoldaşlarımız ve akrabalarımızdır" dedi. Öte yandan Putin, "Donbas bölgesi, tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

KREMLİN: PUTİN, DONETSK VE LUHANKS'I TANIYACAK

Kremlin'den yapılan açıklamada; Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzalayacağını açıkladı.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADILAR

Macron ve Scholz'un, söz konusu karar nedeniyle hayal kırıklıklarını ifade ettikleri aktarılan açıklamada, iki liderin temaslara devam etmeye hazır olduklarını söyledikleri kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Bugün, Rusya- Ukrayna sınırından Rostov'a geçmek isteyen 5 Ukraynalının öldürülmesi Moskova-Kiev krizini tehlikeli bir boyuta getirdi. Öte yandan NATO'daki etkisi nedeniyle sürecin paydaşları arasında görülen ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un 24 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşeceği belirtildi.

PUTİN, DONETSK VE LUHANKS İÇİN BUGÜN KARAR VERECEK

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün bir karar vereceğini açıkladı. Ukrayna, bu açıklamadan bir süre sonra BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

DONBAS KRİZİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti. Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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