Rusya, Ukrayna ile turizm alanındaki iş birliği anlaşmasını sonlandırdı
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Rusya, Ukrayna ile turizm alanındaki iş birliği anlaşmasını sonlandırdı

Rusya, Ukrayna ile turizm alanındaki iş birliği anlaşmasını sonlandırdı
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ile turizm alanındaki iş birliği anlaşmasının sonlandırıldığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ile turizm alanındaki iş birliği anlaşmasının sonlandırıldığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan belgede, "Rus hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu arasında 16 Temmuz 1999'da Kiev'de imzalanan turizm alanındaki iş birliği anlaşması 12 Mayıs 2021 tarihinde sonlandırıldı." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Hükümeti, söz konusu anlaşmayı 31 Mart'ta feshetme kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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