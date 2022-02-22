Rusya, Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesmeyi düşünmüyor - Haberler
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Rusya, Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesmeyi düşünmüyor

AA, Ali Cura - Güncel
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Rusya, Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesmeyi düşünmüyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesmeyi düşünmediklerini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesmeyi düşünmediklerini bildirdi.

Rudenko, Kiev'in Moskova ile diplomatik ilişkileri kesmeyi gündeme getirmesiyle ilgili, gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Diplomatik ilişkileri kesme kararının, Kiev tarafının olacağını söyleyen Rudenko, "Biz böyle bir karar düşünmedik. Bu (diplomatik ilişkileri kesmek) bizim seçimimiz değil." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Dışişleri Bakanlığının, ayrılıkçı sözde cumhuriyetleri tanıması nedeniyle Rusya ile diplomatik ilişkileri kesme hususunda kendisinden talepte bulunduğunu, bu konuyu değerlendirdiklerini açıklamıştı.

AA / Ali Cura - Güncel

Ukrayna, Moskova, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

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