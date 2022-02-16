Rusya-Ukrayna gerginliği Türk turistleri korkuttu

RUSYA ve Ukrayna arasındaki tehlikeli gerilim turizmi etkiledi. Türk turistler artık seyahat için Ukrayna'yı tercih etmiyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'ne (TURSAB) göre, Türk turist sayısı yılbaşında yaklaşık 7 bin kişi iken, Şubat ayında bu sayı sıfıra düştü. TURSAB Eski Sovyet Ülkeleri Sorumlusu Kemal Ertem, turların iade edildiğini ya da ileri tarihe ertelendiğini belirterek, "Yılbaşında yaklaşık 7 bin kişiyi Kiev'e, Lviv'e ve Rusya'nın başkentine göndermiştik. Artık eksiye düşüyor. 15 Mart'a kadar olan turların hepsi ya iptal edildi ya da tarihleri değiştirildi" dedi. Ukrayna ve Rusya'ya turlar düzenleyen seyahat acentesinin yetkilisi Murat Çelen ise, "Savaş söylentisinden çok etkilendik, yüzde 75 seviyesinde bir eksi rakamlara düştük" diye konuştu.

Türkiye ve Ukrayna arasında seyahat için sadece kimlik kartlarının yeterli olması, iki ülke arasındaki turizmi canlandırıyor. Ancak Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, Türk turistlere geri adım attırdı. Bu nedenle Türkiye'den Ukrayna'ya giden turist sayısında sert düşüş yaşandı. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'ne (TURSAB) göre, Türk turist sayısı yılbaşında yaklaşık 7 bin kişi iken, Şubat ayında bu sayı sıfıra düştü. Seyahat acentelerinde de durum farksız. Ukrayna ve Rusya'ya turlar düzenleyen seyahat acentesi, geçen yıl Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yaklaşık 200 kişiye tur paketi satarken bu yıl satışlar yalnızca 75'i buldu. Ocak ve Şubat ayında satın alınan tur paketleri ise savaş gerekçe gösterilerek iptal edildi.

"YILBAŞINDA 7 BİN KİŞİ GÖNDERDİK, ŞİMDİ İSE SIFIRA DÜŞTÜK"

SATIŞLARDA YÜZDE 75 DÜŞÜŞ

Ukrayna'ya turlar düzenleyen seyahat acentesinde müşteri temsilcisi olarak çalışan Vladyslava Pospyelova da müşterilerin korktuklarını belirterek turlarını iptal ettiklerini ifade etti.