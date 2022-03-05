Rusya, Ukrayna'daki insani yardım koridorlarında sivillerin engellendiğini iddia etti - Haberler

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Rusya, Ukrayna'daki insani yardım koridorlarında sivillerin engellendiğini iddia etti

AA, Ali Cura - Güncel
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Rusya, Ukrayna'daki insani yardım koridorlarında sivillerin engellendiğini iddia etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki milliyetçi grupların açılan insani yardım koridorlarından sivillerin çıkmasını engellediklerini öne sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki milliyetçi grupların açılan insani yardım koridorlarından sivillerin çıkmasını engellediklerini öne sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, düzenlediği bilgilendirme toplantısında, Ukrayna'daki insani yardım koridorlarıyla ilgili bilgi verdi.

Ukrayna'daki milliyetçi grupların Volnovaha ve Mariupol'de açılan insani yardım koridorlarından sivillerin çıkışını engellediğini ileri süren Mizintsev, "Durum, Harkiv ve Sumi şehirlerinde de aynı." iddiasında bulundu.

Mizintsev, Mariupol'den 200 bin ve Volnovaha'dan 15 bin sivilin hala açık olan insani yardım koridorlarına ulaşamadığını söyledi.

Milliyetçi milislerin Ukrayna'daki rehin alma operasyonlarının devam ettiğini öne süren Mizintsev, yaklaşık 5 bin yabancının canlı kalkan olarak rehin alındığı iddiasında bulundu.

AA / Ali Cura - Güncel

Ulusal Savunma, Mariupol, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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