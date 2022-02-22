Rusya, Ukrayna'daki diplomatik personelini tahliye edecek - Haberler
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Rusya, Ukrayna'daki diplomatik personelini tahliye edecek

AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
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Rusya, Ukrayna'daki diplomatik personelini tahliye edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, çok yakın zamanda Ukrayna'daki diplomatik personelinin tahliye edileceğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, çok yakın zamanda Ukrayna'daki diplomatik personelinin tahliye edileceğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Kiev'deki büyükelçiliğinin yanı sıra Odessa, Lviv ve Harkiv'deki konsolosluklarının 2014'ten bu yana saldırılara uğradıkları iddia edildi.

Söz konusu saldırılar nedeniyle Rus diplomatların, elçilik ve konsolosluk personelinin güvenliğini sağlamak için tahliye kararı alındığına işaret edilen açıklamada, "Rusya yönetimi, çok yakın bir zamanda Ukrayna'daki diplomatik personelinin tahliye edilmesi kararı almıştır." ifadesine yer verildi.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Harkiv, Rusya, Güncel, Haberler

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