Rusya, Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgeden 130 bin kişiye vatandaşlık verdi Ukrayna'da yaşanan iç savaşın ardından Rusya, son bir yıl içerisinde Donbas bölgesinde yaşayan 130 binden fazla kişiye vatandaşlık verdi.

Ukrayna'da yaşanan iç savaşın ardından Rusya, son bir yıl içerisinde Donbas bölgesinde yaşayan 130 binden fazla kişiye vatandaşlık verdi.

Ukrayna'da 2014 yılında başlayan iç savaşın ardından Rusya yanlısı ayrılıkçılar Kiev ordusu ile çatışmaya girip Donbas bölgesinde tek taraflı olarak devletlerini ilan etti. Rusya'nın desteklediği muhalifler için geçtiğimiz yılın Nisan ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir kararname imzalamıştı. Kararnameye göre Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgede yaşayan halkın Rusya vatandaşlığı almasının önü açıldı. Rusya'da 22 Ağustos'ta kutlanan "Bayrak Günü" nedeniyle ayrılıkçı bölgenin lideri Denis Pushilin tebrik mesajı yayınladı.

Pushilin mesajında Bayrak Günü'nün tüm Rus halkını birleştiğini belirterek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya vatandaşlığı almanın yollarını basitleştirmeye yönelik verdiği kararının ardından topraklarımızda yaşayan 130 binden fazla kişi Rusya vatandaşı oldu. Donbas'ta yaşayanlar kendilerini Rusya'nın bir parçası olarak görüyor ve bundan mutluluk duyuyor" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA