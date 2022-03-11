Son dakika haberleri... Rusya, Ukrayna'daki Askeri Havaalanını Vurdu: 2 Ölü

- Rusya, Ukrayna'daki askeri havaalanını vurdu: 2 ölü

KİEV - Rusya'nın Ukrayna'da yine stratejik öneme sahip askeri havaalanı vurması sonucu 2 Ukrayna askeri öldü, 6 asker yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı saldırılar 16'ncı gününde de devam ederken, Rus ordusu tarafından bazı kentlere saldırılar başlatıldı. Sabah saatlerine doğru Ukrayna'nın batısına ilerlemeye başlayan Rus askerleri, bu kez Lviv'in kuzeyindeki Lutsk kentine saldırdı. Volyn Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Yuriy Pohulyayko, Rusya tarafından yapılan saldırıyla ilgili bilgiler aktararak, "11 Mart'ta, Lutsk kentinde bulunan askeri havaalanına ilk tespitlerimize göre Rus uçakları tarafından saldırı yapıldı. Rus uçakları 4 roketle havaalanına atışlar yaptı. İlk belirlemelere göre 2 Ukrayna askeri öldü, 6 asker yaralandı" denildi.