Son dakika haberleri... Rusya, Ukrayna'daki Askeri Havaalanını Vurdu: 2 Ölü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Rusya, Ukrayna'daki Askeri Havaalanını Vurdu: 2 Ölü

İhlas Haber Ajansı - Erhan Altıparmak - Güncel
 - Güncelleme:

Bir son dakika haberine göre - Rusya, Ukrayna'daki askeri havaalanını vurdu: 2 ölü Rusya'nın Ukrayna'da yine stratejik öneme sahip askeri havaalanı vurması sonucu 2 Ukrayna askeri öldü, 6 asker yaralandı.

- Rusya, Ukrayna'daki askeri havaalanını vurdu: 2 ölü

KİEV - Rusya'nın Ukrayna'da yine stratejik öneme sahip askeri havaalanı vurması sonucu 2 Ukrayna askeri öldü, 6 asker yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı saldırılar 16'ncı gününde de devam ederken, Rus ordusu tarafından bazı kentlere saldırılar başlatıldı. Sabah saatlerine doğru Ukrayna'nın batısına ilerlemeye başlayan Rus askerleri, bu kez Lviv'in kuzeyindeki Lutsk kentine saldırdı. Volyn Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Yuriy Pohulyayko, Rusya tarafından yapılan saldırıyla ilgili bilgiler aktararak, "11 Mart'ta, Lutsk kentinde bulunan askeri havaalanına ilk tespitlerimize göre Rus uçakları tarafından saldırı yapıldı. Rus uçakları 4 roketle havaalanına atışlar yaptı. İlk belirlemelere göre 2 Ukrayna askeri öldü, 6 asker yaralandı" denildi.

Son dakika haberleri... Rusya, Ukrayna'daki Askeri Havaalanını Vurdu: 2 Ölü

Son dakika haberleri... Rusya, Ukrayna'daki Askeri Havaalanını Vurdu: 2 Ölü

Son dakika haberleri... Rusya, Ukrayna'daki Askeri Havaalanını Vurdu: 2 Ölü

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Güncel

Ukrayna, Rusya, Asker, Ölü, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title