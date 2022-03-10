Rusya, Ukrayna'da tek taraflı olarak her gün insani yardım koridorları açacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya, Ukrayna'da tek taraflı olarak her gün insani yardım koridorları açacak

AA - Dmitri Chirciu - Güncel
 - Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'da tek taraflı olarak her gün insani yardım koridorları açacak

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da sivillerin Rusya'ya tahliyesi için tek taraflı olarak her gün saat 10.00 itibarıyla insani yardım koridorları açacaklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da sivillerin Rusya'ya tahliyesi için tek taraflı olarak her gün saat 10.00 itibarıyla insani yardım koridorları açacaklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, başkent Moskova'da Ukrayna'daki sivillerin tahliye süreci konusunda açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da "insani yardım durumunun kötüleştiğini" ifade eden Mizintsev, Ukrayna'ya 1400 tondan fazla insani yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Mizintsev, "Rusya tarafına doğru tek taraflı olarak her gün saat 10.00 itibarıyla insani yardım koridorları açılacak. Diğer yönlerdeki koridorlar ise Ukrayna tarafı ile mutabık kalındığında açılacak." dedi.

Açılacak koridorların güvenliğini sağlayacaklarını belirten Mizintsev, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile Birleşmiş Milletler'e Ukrayna tarafı ile sivillerin tahliyesi konusunda yoğun şekilde çalışma çağrısında bulundu.

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

Ukrayna, Moskova, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title