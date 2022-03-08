Rusya, Ukrayna'da 2 bin 482 askeri altyapı tesisini imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da 2 bin 482 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, bir gün içinde Rus ordusunun 158 Ukrayna askeri tesisini yok ettiğini belirtti.

Rus savaş uçaklarının havada Ukrayna'ya ait iki Mig-29 ve bir Su-27 savaş uçağını düşürdüğünü kaydeden Konaşenkov, 7 Mart'ta Jitomir yakınlarında bir askeri hava üssünü uzun menzilli hassas silahla vurduklarını açıkladı.

Bugüne kadar Ukrayna'ya ait toplam 2 bin 482 askeri altyapı tesisinin imha edildiği bilgisini paylaşan Konaşenkov, "Bunlar arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 87 komuta ve iletişim merkezi, 124 hava savunma füze sistemleri S-300, Buk M-1, Osa ve 79 radar istasyonu bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait toplam 866 tank ve çeşitli zırhlı araç, 91 çok namlulu roketatar, 317 obüs ve havan topu, 634 özel askeri araç ve 81 insansız hava aracının (İHA) yok edildiğini aktardı.

Ukrayna'nın 5 şehrinde insani yardım koridoru açıldı

Sözcü Konaşenkov, Moskova saati ile 10.00 itibarıyla Ukrayna'da geçici ateşkesin başladığını hatırlatarak, "Sivillerin yerleşim yerlerinden güvenli şekilde tahliyesini gerçekleştirmek için Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinden insani yardım koridorları açıldı." dedi.