Rusya - Ukrayna askeri güç karşılaştırması merak ediliyor. Rusya - Ukrayna savaşının başlamasının ardından vatandaşlar iki ülkenin askeri gücünü öğrenmek için araştırmalara başladı.Rusya askeri gücü ve Ukrayna askeri gücü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Rusya - Ukrayna askeri güç karşılaştırması 2022: Rusya ve Ukrayna'nın kaç askeri var, askeri güçleri ne durumda?

RUSYA - UKRAYNA ASKERİ GÜÇ KARŞILAŞTIRMASI 2022

RUSYA ASKERİ GÜCÜ 2022

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Rusya'yı karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvet. Rusya Kara Kuvvetleri, Rusya Hava Kuvvetleri, Rusya Deniz Kuvvetleri, Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri, Rusya Hava İndirme Kuvvetleri ve Rusya Uzay Kuvvetleri'nden askeri birliklerden oluşmaktadır.

UKRAYNA ASKERİ GÜCÜ 2022

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'yı dışarıdan gelebilecek askerî tehditlere karşı korumakla görevli silahlı kuvvetlerdir. Ukrayna'nın belirtilen ulusal politikası Avrupa Birliği ile, Avrupa-Atlantik entegrasyonunu sağlamaktır. Ukrayna'nın NATO ile bir "Ayrıcalıklı Ortaklık" vardır ve "Barış için Ortaklık" ve "Balkanlar'da barışı koruma" gibi askerî kuruluşların etkin bir katılımcısı olmuştur. NATO ile bu yakın ilişki Kosova'da, komşusu Polonya ile iş birliği ve ortak barış operasyonunda belirginleşmiştir. Ukraynalı askerler, Irak ve Afganistan'da NATO komutası altında görev yapmaktadır. Viktor Yuşçenko döneminde 2008 başlarında Ukrayna, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu.

RUSYA ASKERİ PERSONEL SAYISI

Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin 1.014.000 aktif 2.000.000 yedek personeli bulunmaktadır. Ayrıca asker sayısı bakımından Dünya'da 2. büyük güçtür.

Askerlik yaşı: 18

Zorunlu askerlik: 12 ay

Etkin personel sayısı: 1.014.000

Rezerve personel sayısı: 2.000.000

Harcamalar: 42 milyar $ (FY09)

UKRAYNA ASKERİ PERSONEL SAYISI

Etkin personel sayısı:159,000 (Dünyada 36.)

Rezerve personel sayısı: 1,000,000

Dış personel sayısı: 466

Askerlik yaşı: 18

Zorunlu askerlik: 12 ay (Kara, Hava)/ 18 ay (Deniz)

Askere alınmaya uygun olan vatandaş sayısı: 6,970,035 (yaş 16-49)

Savunma Harcamaları: $4.1 milyar

RUSYA KARA KUVVETLERİ

Rusya Kara Kuvvetleri, Rusya'yı karadan gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevlidir. Bu kuvvet 1992 yılında kurulmuştur. Rusya Silahlı Kuvvetleri komutası altındaki en büyük kuvvettir.

230.000 Personel

15.398 Tank

31.298 Zırhlı Araç

5.972 Kundağı Motorlu Silahlar

4.625 Çekili Topçular

3.793 Çoklu Roketatarlar

UKRAYNA KARA KUVVETLERİ

Ukrayna Kara Kuvvetleri , Sukhoputni Viys'ka (ZSU)), Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kara kuvvetleri bileşenidir. Bunlar, Sovyetler Birliği çöktüğünde Ukrayna topraklarında bulunan üç askeri bölge (Kiev, Karpat ve Odessa Askeri Bölgeleri) dahil olmak üzere Sovyet Kara Kuvvetleri oluşumları, birimleri ve kuruluşlarından oluşturuldu.

Ukrayna'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmasından bu yana Ukrayna, Sovyet döneminden kalma ordu teçhizatını korudu. Ayrıca, silahlı kuvvetler 1991'den beri sistematik olarak küçültüldü ve sonuç olarak Temmuz 2014'te büyük ölçüde harap oldu. Ukrayna'nın doğusunda, Donbass'ta Nisan 2014'te savaş başladığından bu yana, Ukrayna silahlı kuvvetlerini geliştirmeye devam ediyor. Büyüklüğü, Mart 2014'te 129.950 personelden Mayıs 2015'te 204.000 aktif personele çıktı, kara kuvvetlerinde 2016 itibarıyla 169.000 personel vardı. 2016'da ordunun %75'i sözleşmeli askerlerden oluşuyordu. Ukrayna'nın kara kuvvetleri ayrıca daha modern tanklar, ZPT'ler ve diğer birçok savaş ekipmanı da aldı.

RUSYA HAVA KUVVETLERİ GÜCÜ

Rusya Hava Kuvvetleri, Rusya'yı havadan gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevlidir. Rusya Silahlı Kuvvetleri komutası altındaki en büyük 2.kuvvettir.

150.000 Personel

2.245 Uçak

1.715 Helikopter

658 İnsansız Hava Aracı

UKRAYNA HAVA KUVVETLERİ

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hava kuvvetleridir. Hava kuvvetleri, 1992 yılında ülkenin bağımsızlığını ilan etmesinin ardından kurulmuştur. Başlıca görevi Ukrayna hava sahasının egemenliğini korumak, hava desteği sağlamak ve kara ve deniz kuvvetlerine yardımcı olmaktır.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, 36,300 personel ve 144 uçak ile Avrupa'nın 7. büyük hava kuvvetidir. Ancak, ülkenin bağımsızlığının ardından yaşanan ekonomik krizler sonucu envanterinin tam olarak yenilenememesi nedeniyle[8] uçakların yaklaşık 80 tanesi tam olarak çalışabilir durumdadır.

RUSYA DENİZ KUVVETLERİ GÜCÜ

Rusya Deniz Kuvvetleri, Rusya'yı denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevlidir. Rusya Silahlı Kuvvetleri komutası altındaki en büyük 4.kuvvettir.

80.000 Personel

1 Uçak Gemisi

4 Savaş Gemisi

15 Destroyer

81 Korvert

60 Denizaltı

14 Sahil Güvenlik Botu

45 Mayın Gemisi

UKRAYNA DENİZ KUVVETLERİ

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin deniz kuvvetleridir. Donanma, 1992 yılında ülkenin bağımsızlığının ardından kurulmuş olup Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin üç kuvvetinden biridir.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, donanma kuvvetleri, denizaltı kuvvetleri, deniz havacılığı, kıyı roketi-topçu ve deniz piyadeleri olmak üzere beş koldan oluşmaktadır.

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