Rusya lideri Putin'in talimatıyla başlatılan Ukrayna işgali, 6. gününe girdi. Başkent Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemezken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Rusya Ukrayna anlaştı mı? Müzakere sonucu ne oldu?

RUSYA UKRAYNA ANLAŞTI MI?

İki taraf arasında dün gerçekleştirilen müzakere görüşmelerinden bir sonuç çıkmadı. Taraflar 2. görüşmeyi yapma konusunda anlaştı. Şehirlerde çatışmalar ise devam ediyor.

İşte savaşın 6. gününde yaşananlar:

193 üyeli Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, önceki gün Güvenlik Konseyi'nde alınan kararın ardından bugün olağanüstü toplandı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Ukrayna'daki sivil kayıpların ölçeğinin ve altyapı tahribatının "ilk günlerde bile endişe verici" olduğunu söyledi.

YABANCI GÖNÜLLÜLER UKRAYNA'DA SAVAŞABİLECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'ya destek vermek isteyen yabancı gönüllü savaşçıların ülkeye vizesiz girişini sağlayacak kararı imzaladı. Zelenski ayrıca Rusya'nın savaş suçu işlediğini savunarak, "Savaş suçu işleyen bir devletin BMGK üyesi olmaması gerekir" dedi.

RUS KONVOYU KİEV'E İLERLİYOR

ABD merkezli Maxar Technologies şirketi, ellerindeki yeni uydu görüntülerine göre Ukrayna'ya savaş açan Rusya'nın askeri konvoyunun uzunluğunun, 40 milden (64 km) fazla olduğunu açıkladı. Şirket zırhlı araçlar, tanklar, çekili toplar ve diğer askeri araçlardan oluşan konvoyun uzunluğunun 40 milden (64 km) uzun olduğu belirtildi.

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