Rusya, Ukrayna adına casusluk yaptığı iddiasıyla bir Rus askeri gözaltına aldı
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Rusya, Ukrayna adına casusluk yaptığı iddiasıyla bir Rus askeri gözaltına aldı

Rusya'nın Karadeniz Filosu'nda görevli bir askeri personelin 'Ukrayna adına casusluk faaliyeti yürüttüğü' gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Rusya, Ukrayna adına casusluk yaptığı iddiasıyla bir Rus askeri gözaltına aldı
30.07.2020 12:22 | Son Güncelleme: 30.07.2020 13:07
 Rusya'nın Karadeniz Filosu'nda görevli bir askeri personelin 'Ukrayna adına casusluk faaliyeti yürüttüğü' gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım Yarımadası'nda bulunan Sivastopol kentinde Karadeniz Filosu'nda görevli bir askeri personelin gözaltına alındığını duyurdu. İnterfaks ajansının FSB Basın Servisi açıklamasına dayandırdığı haberinde, gözaltına alınan kişinin Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi'ne, Rusya'nın devlet sırlarını aktardığından şüphelenildiği belirtildi. 'Vatan hainliği' suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan zanlının tutuklu yargılanmasına karar verildiği ve gözaltına alınan kişinin 12 ila 20 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabileceği ifade edildi.


- Kiev

Kaynak: DHA

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