Rusya üçüncü ortak kara devriyesi görüntülerini yayınladı
Rusya üçüncü ortak kara devriyesi görüntülerini yayınladıSuriye, (DHA) - 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında teröristlerden arındırılması hedeflenen Fırat'ın doğusundaki Suriye topraklarında, Türkiye ile Rusya arasında üçüncü ortak kara devriyesi, başladı.
Rusya üçüncü ortak kara devriyesi görüntülerini yayınladı
Suriye, (DHA) - 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında teröristlerden arındırılması hedeflenen Fırat'ın doğusundaki Suriye topraklarında, Türkiye ile Rusya arasında üçüncü ortak kara devriyesi, başladı. Devriye görevi, Suriye'nin Kamışlı kentinin kuzey doğusunda 75 kilometrelik hatta yapılıyor. Rus askeri polisi Tayfun, Kaplan ve BTR-80, Türk askerleri ise Kirpi zırhlı araçları ile devriye yapıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı televizyonu Zvezda TV de üçüncü ortak kara devriyesine ait görüntüler yayınladı.
Haber Videosu: Rusya üçüncü ortak kara devriyesi görüntülerini yayınladı