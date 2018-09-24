Rusya, Uçak Krizi Sonrası Suriye'ye S-300 Füzesi Sevk Edecek

İsrail, Rusya ve Suriye arasında yaşanan uçak krizinin ardından Moskova önemli bir adım atıyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu iki hafta içerisinde Suriye'ye S-300 hava savunma sistemlerini vereceklerini söyledi.

RUS EKİPMANLARINI TANIYACAK YAZILAMA SAHİP OLACAK

Şoygu, Şam'a verilecek sistemlerin Rus ekipmanlarını tanıyacak yazılıma sahip olacağını belirtti. Şam yönetimi uzun yıllardır Moskova'dan S-300 hava savunma sistemi talep ediyordu.

RUS ASKERİ UÇAĞI SURİYE'DE DÜŞMÜŞTÜ

Akdeniz'de Rus İl-20 askeri, uçağı Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmüştü. Rusya, İsrail'e ait F-16 savaş uçaklarının, İl-20 uçağını kalkan olarak kullandığı için İl-20 uçağının S-200 füzelerine maruz kaldığını öne sürmüştü.

RUSYA SAVUNMA BAKANI İSRAİL'İ SUÇLAMIŞTI

Olay nedeniyle İsrail'i suçlayan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Suriye'de düşen Rus askeri uçağının ve ölen mürettebatın tüm sorumluluğu İsrail'e ait" ifadesini kullanmıştı. Uçaktaki 15 Rus askeri hayatını kaybetmişti.