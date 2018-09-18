Rusya: Uçağımızı İsrail Saldırısına Karşı Fırlatılan Suriye Füzeleri Vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün gece 14 askerle birlikte radardan kaybolan İl-20 tipi uçağının, Suriye ordusundan, İsrail saldırısına karşı fırlatılan bir füzeyle vurulduğu belirtildi.

Açıklamaya göre İsrailli pilotlar uçağı, Suriye hava savunma sisteminin bulunduğu bölgeye sürükleyip kalkan olarak kullandı.

Uçağın, İsrailli pilotların "sorumsuzluğu yüzünden" düştüğünü ileri süren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Uçağımız S-200 sistemi tarafından vuruldu" dedi ve ekledi:

"İsrail tarafından yapılan bu provokasyonu düşmanca olarak nitelendiriyoruz. İsrail askerlerinin sorumsuz davranışı yüzünden 15 Rus askeri öldü. Bu kesinlikle Rusya-İsrail ilişkilerinin ruhuna aykırı."

Konaşenkov, pilotların uçağı Suriye ordusunun füze savunma sistemlerinin bulunduğu ateş hattına sürüklediğini, uçağı kalkan olarak kullandığını savundu. - Moskova