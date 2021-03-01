Rusya Twitter'ı "Rus yasalarını kasten ihlal etmekle" suçladı
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Rusya Twitter'ı "Rus yasalarını kasten ihlal etmekle" suçladı

01.03.2021 11:29 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:32
Rusya Twitter'ı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya sitesi Twitter'ı Rusya'nın yasalarını kasıtlı bir şekilde ihlal etmekle suçladı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya sitesi Twitter'ı Rusya'nın yasalarını kasıtlı bir şekilde ihlal etmekle suçladı.

Roskomnadzor'dan yapılan açıklamada, Twitter'a 2017'den bu yana intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılması için 28 bin talep gönderildiği belirtildi.

Söz konusu taleplere rağmen, yasa dışı yaklaşık 3 bin içeriğin Twitter tarafından kaldırılmadığına işaret edilen açıklamada, "Twitter, Rusya'nın yasalarını kasıtlı bir şekilde ihlal ediyor." denildi.

Rus yasalarına göre, yasaklı içerikleri silmediği gerekçesiyle Twitter'a 800 bin ila 8 milyon ruble ceza verilebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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