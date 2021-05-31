Rusya, Türkiye'ye uçuş yasağını 21 Haziran'a kadar uzattı

Rusya Korona Virüsle Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile Tanzanya'ya olan uçuş yasağının 21 Haziran'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Rusya Korona Virüsle Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile Tanzanya'ya olan uçuş yasağının 21 Haziran'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Rusya tarafından 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında Türkiye ve Tanzanya'ya uygulanan uçuş kısıtlaması Covid-19 tedbirleri kapsamında yeniden uzatıldı. Rusya Korona Virüsle Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile Tanzanya'ya uygulanan uçuş kısıtlamasının 21 Haziran'a kadar uzatıldığı belirtilerek, "Türkiye ve Tanzanya'daki ağır epidemiyolojik durum dikkate alınarak mevcut uçuş kısıtlamalarını 21 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yönünde kararı alındı" denildi.

Açıklamada, Rusya tarafından bazı ülkelere karşı uygulanan kısıtlamaların kalktığı ifade edilirken, 2 Haziran'dan itibaren İngiltere'ye, 10 Haziran'dan itibaren ise Avusturya, Macaristan, Lübnan, Lüksemburg, Mauritius, Fas ve Hırvatistan'a uçuşların başlatılacağı belirtildi.

Arnavutluk'a charter uçuşların yeniden başlatılacağı belirtilen açıklamada, Azerbaycan, Belarus, Yunanistan, Ermenistan, Katar, Özbekistan, Tacikistan, Mısır ve Sırbistan'a yapılan uçak seferlerinin arttırılacağı duyuruldu. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı