Rusya: Türkiye'ye tur satışına başladık Rusya Tur Operatörleri Derneği (ATOR), Rusya'daki tur operatörlerinin Türkiye'ye tur satışına başladığını açıkladı.

Rusya Tur Operatörleri Derneği (ATOR), Rusya'daki tur operatörlerinin Türkiye'ye tur satışına başladığını açıkladı. İstanbul ve Antalya'ya doğrudan uçuşlar da Ağustos ayının ilk yarısında başlıyor.

ATOR'dan yapılan açıklamada, tur operatörlerinin rezervasyonlara başladıkları ve 24 Temmuz tarihinden itibaren Türkiye'ye tur satın almanın mümkün hale geldiği belirtildi. Rusya'nın 1 Ağustos'tan itibaren, aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkelerle uçuşlara yeniden başlayacağının belirtildiği açıklamada, Türkiye konusunda iki kararın alındığı bildirildi. Buna göre, İstanbul ve Ankara'ya uçuşların 1 Ağustos'ta başlayacağı, 10 Ağustos'ta ise, Antalya, Bodrum ve Dalaman'a doğrudan uçuşların başlayacağı belirtiliyor.

Kaynak: DHA