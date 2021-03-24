Rusya, Türkiye'ye Suriye'deki bazı kontrol noktalarının açılmasını önerdi
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Rusya, Türkiye'ye Suriye'deki bazı kontrol noktalarının açılmasını önerdi

24.03.2021 00:19 | Son Güncelleme: 24.03.2021 00:26
Rusya, Türkiye'ye Suriye'deki bazı kontrol noktalarının açılmasını önerdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Suriye'de İdlib ve Halep şehirlerinde bazı kontrol noktalarının insani durumun zorlaştığı gerekçesiyle yarından itibaren açılmasını teklif ettiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Suriye'de İdlib ve Halep şehirlerinde bazı kontrol noktalarının insani durumun zorlaştığı gerekçesiyle yarından itibaren açılmasını teklif ettiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Suriye'de Çatışan Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, "İnsani durumun zorlaşmasına bağlı olarak Suriye'de İdlib Çatışma Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altında bulunan Serakib ve Mizanaz ile Halep'te Bab ilçesindeki Ebu Ez-Zendeyn kontrol noktalarının yeniden çalışması için Türk tarafına teklif ilettik." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu kontrol noktalarından 25 Mart'tan itibaren mültecilerin çıkışı ve insani yardımın bırakılmasının önerildiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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