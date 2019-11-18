Rusya: "Türkiye'ye Su-35 ve Su-57'leri göndermeye hazırız"
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Rusya: "Türkiye'ye Su-35 ve Su-57'leri göndermeye hazırız"

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov, Rusya'nın dördüncü nesil Su-35 ve beşinci nesil Su-57 savaş uçaklarını Türkiye'ye göndermeye hazır olduğunu ifade etti.

18.11.2019 13:29 | Son Güncelleme: 18.11.2019 13:38
Rusya:

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov, 'nın dördüncü nesil Su-35 ve beşinci nesil Su-57 savaş uçaklarını 'ye göndermeye hazır olduğunu ifade etti.


Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov Dubai'de gerçekleşen havacılık fuarında yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye hem SU-57 ile hem de SU-35 ile ilgili önerilerimizi sunduk. Henüz düşünme aşamasındalar. Bu 2 uçağın satışı ve ortak üretimi konusunda hazırız" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ağustos'ta Moskova'daki MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Su-57 savaş uçağını incelemişti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
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