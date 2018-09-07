Rusya: Türkiye'ye S-400'ler 2019 Ortasında Teslim Edilecek

Rusya: Türkiye'ye S-400'ler 2019 Ortasında Teslim Edilecek

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, S-400 füze savunma komplekslerinin Türkiye'ye 2019 yılının ortasında gönderileceğini açıkladı.

Rusya: Türkiye'ye S-400'ler 2019 Ortasında Teslim Edilecek

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, S-400 füze savunma komplekslerinin Türkiye'ye 2019 yılının ortasında gönderileceğini açıkladı.

Şugayev İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, "Kontratın gerçekleştirilmesi, planlanan grafiğe göre ilerliyor. Sevkiyat 2019 yılının ortasında gerçekleşecek" dedi. - Moksokva

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