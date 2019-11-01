Rusya-Türkiye ortak devriyesi devam ediyor

01.11.2019 14:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de varılan mutabakat gereği bugün başlatılan Türk-Rus ortak devriyesi devam ediyor. Türk askerleri ve Rus askeri polisini taşıyan zırhlı araçlar Suriye'nin kuzeyinde belirlenen güzergahta devriyeye devam ediyor. 5-6 saat sürmesi beklenen ortak devriyeyi çok sayıda gazeteci de takip ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------Türk askerleri ve Rus askeri polisini taşıyan zırhlı araçların Suriye içerisinde ilerleyişleri

Kaynak: DHA