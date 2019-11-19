Rusya: Türkiye'nin Suriye'ye yeni operasyon yapabileceğini söylemesi şaşkınlık verici
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Rusya: Türkiye'nin Suriye'ye yeni operasyon yapabileceğini söylemesi şaşkınlık verici

Rusya: Türkiye'nin Suriye'ye yeni operasyon sinyali şaşkınlık verici

19.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:04
Rusya: Türkiye'nin Suriye'ye yeni operasyon yapabileceğini söylemesi şaşkınlık verici

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk yetkililerin Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon yapılabileceği yönündeki ifadelerinin 'şaşkınlık' yarattığı belirtildi.


Rus Savunma Bakanlığı açıklamasında "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yeni bir operasyon başlatması durumu daha da kötüleştirebilir." denildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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