Rusya, Türkiye maçını seyircili oynamak istiyor
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Rusya, Türkiye maçını seyircili oynamak istiyor

RUSYA Spor Bakanı Matytsin, Türkiye ile karşılaşacakları milli maç için "Seyircili olması için gereken yapılacak" dedi.

Rusya, Türkiye maçını seyircili oynamak istiyor
20.09.2020 19:28 | Son Güncelleme: 20.09.2020 19:32

RUSYA Spor Bakanı Matytsin, Türkiye ile karşılaşacakları milli maç için "Seyircili olması için gereken yapılacak" dedi.

UEFA Ulusal Ligi'nde Rusya Milli Takımı başkent Moskova'da Türkiye ve Macaristan'ı ağırlayacak. Gazetem.ru'da yer alan habere göre Rusya Federasyonu Spor Bakanı Oleg Matytsin, bu maçlarını seyircili oynanması için elinden geleni yapacağını açıkladı. 

UEFA KARAR VERECEK

9 Ekim'deki Türkiye maçını önemsediklerini ve belirten Matytsin "UEFA Ulusal Ligin'deki seyirci problemi Spor Bakanlığı tarafından çözülemez. Uluslararası karşılaşmaları UEFA düzenlemektedir ve bu sorunu çözecek olan da kendileridir" şeklinde konuştu. Matytsin, tribünlerde seyircilerin olmasının önemli bir faktör olduğunu da söyledi.


Kaynak: DHA

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