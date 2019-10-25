Rusya: Türkiye ile varılan mutabakat Suriye'nin istikrarı için kilit öneme sahip

25.10.2019 09:09

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Türkiye ve Rusya arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmanın Suriye'nin istikrarı açısından kilit öneme sahip olduğunu söyledi.