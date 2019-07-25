Rusya: Türkiye ile S-400'lerin ortak üretimine yönelik görüşmeler sürüyor

Rusya: Türkiye ile S-400'lerin ortak üretimine yönelik görüşmeler sürüyor

Rusya: Türkiye'yle S-400'lerin ortak üretimine yönelik görüşmeler sürüyor

Rusya: Türkiye ile S-400'lerin ortak üretimine yönelik görüşmeler sürüyor

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Türkiye ile helikopter mühendisliği, havacılık ve hava savunma sistemleri alanında temasları genişletmeyi planladıklarını belirterek, "Ankara ile S-400'ün belirli parçalarının lisanslı bir şekilde Türkiye'de üretilmesine yönelik görüşmeler devam ediyor." dedi.

Miheyev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, S-400 sistemlerinin teslimatıyla Türkiye ile Rusya arasındaki stratejik iş birliğinin güçlendiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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