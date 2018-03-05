Rusya, Türkiye'den Nar ve Patlıcan Sevkiyatlarına İzin Verdi
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Rusya, Türkiye'den Nar ve Patlıcan Sevkiyatlarına İzin Verdi

Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) iki yıllık aranın ardından Türkiye'den nar, patlıcan, biber, marul, kabak ve bal kabağı sevkiyatına izin verme kararı aldı.

Rusya, Türkiye'den Nar ve Patlıcan Sevkiyatlarına İzin Verdi

Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) iki yıllık aranın ardından Türkiye'den nar, patlıcan, biber, marul, kabak ve bal kabağı sevkiyatına izin verme kararı aldı.

İzvestiya gazetesinde yer alan habere göre, bu karar Rosselhoznadzor'un izin verdiği işletmelerden bu ürünlerin sevkiyatında hiçbir ihlalin saptanmamasından kaynaklanırken, Türk tarafı sebzelerin güvenli olduğuna ilişkin tüm garantileri sağladı. - Moskova

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