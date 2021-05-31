Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını artırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını artırdı

Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını artırdı
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rusya, Türkiye'den domates ithalatı kotasını 250 binden 300 bin tona yükseltti.

Rusya, Türkiye'den domates ithalatı kotasını 250 binden 300 bin tona yükseltti.

Rusya Tarım Bakanlığı tarafından onaylanan kararnameye göre, Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği domatesin kotası 50 bin ton artırılarak 300 bin tona çıkarıldı.

Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını Ocak 2021 itibarıyla 250 bin tona yükseltmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek
Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek
Sezonun ilk kirazları 'açık artırma' ile satıldı! Tarlada 10, markette 30 TL
Sezonun ilk kirazları "açık artırma" ile satıldı! Tarlada 10, markette 30 TL
Son dakika: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü
Son dakika: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Varank İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Beren Saat Demet Evgar Demet Akalın
Spor Gervinho Enes Ünal Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını artırdı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 19:17:58. #1.15#

title